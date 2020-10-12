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Президент Грузии распространяет заявления в связи с расследованием по делу картографов
12.10.2020 22:52
Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространяет заявление в связи с ситуацией, создавшейся вокруг Давид Гареджи.
Как отмечает президент, во время ее пребывания на посту министра, вопрос государственных границ действительно был одним из важных в двусторонней повестке дня во время встреч как с азербайджанскими, так и с армянскими коллегами.
По ее словам, она также не владеет информацией о том, обсуждался ли этот вопрос президентами после ее ухода с поста министра, то есть, после 19 октября 2005 года.
По заявлению президента, она в любое время может лично предоставить информацию прокурору.
«Создавшийся в последний период ажиотаж явно еще раз направлен на ослабление института президента. В данном случае дело касается ситуации вокруг Давид Гареджи.
Несмотря на то, что в своем последнем телевизионном интервью я исчерпывающе говорила об этом вопросе, искусственно вновь создается фон, словно ко мне еще есть вопросы вокруг этой темы.
В это время всем ясно, что расследование касается соглашения, достигнутого комиссией в 2006-2007 годах, а не периода моего пребывания на должности министра иностранных дел (18 марта 2004 г. - 19 октября 2005 г.).
Несмотря на это, и поскольку я уважаю государственные институты, считаю необходимым еще раз публично поделиться с вами полной информацией, которой располагаю. Также я могу лично в любое время предоставить эту информацию прокурору.
Начну с того, что во время моего пребывания на посту министра вопрос государственных границ действительно был одним из важных в нашей двусторонней повестке дня во время встреч как с азербайджанскими, так и с армянскими коллегами.
Тогда, как и сегодня, я верила и верю, что прочные добрососедские и дружеские отношения требуют делимитации границ и доведения дела до конца, что исключало бы в будущем любые недоразумения и возможные инциденты.
С другой стороны, я считала и считаю, что для государства Грузия и его евроатлантических устремлений правовое установление границ имеет большое значение.
Исходя из этого, в период моего пребывания на посту министра комиссия работала в обоих направлениях, однако окончательное соглашение ни с одной из сторон достигнуто не было.
Во время последней встречи между мной и министром иностранных дел Азербайджана мы получили от комиссии информацию, что несколько участков границы оставались несогласованными, в их числе были участки Давид Гареджи и Красный мост.
Исходя из высокой политической важности и сенситивности вопроса, мы с моим коллегой Эльмаром Мамедъяровым договорились обратиться для принятия решения к президентам страны, поскольку вопрос мог быть решен только на высшем политическом уровне.
Я не владею информацией о том, обсуждался ли этот вопрос президентами после того, как я перестала быть министром, то есть, после 19 октября 2005 года. Также мне неизвестно, когда или при каких условиях этот вопрос был возвращен для рассмотрения в комиссию», - заявляет президент.
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