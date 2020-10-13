

Дубинки, газ и светошумовые гранаты – основы диалога Лукашенко

13.10.2020 11:45



Сергей Михеев



Уже два месяца продолжаются протесты во всех больших городах Беларуси. В каждую субботу и воскресение сотни тысяч жителей Минска и других городов выходят организованно с цветами, флагами, многие в национальных костюмах. Все они мирно, без единого нарушения закона, твёрдо фиксируют протест против фальсификации выборов 9 августа и узурпации власти Александром Лукашенко. Люди требуют перевыборов, и освобождение всех политзаключённых. Мирному протесту народа Лукашенко противопоставляет грубую силу. До зубов вооружённый ОМОН убивает, калечит и арестовывает своих сограждан. По имеющимся на сегодняшний день данным четыре человека погибли, ещё шесть человек числятся пропавшими без вести, более десяти тысяч арестованных, точное количество пострадавших до сих пор неизвестно.



Всё цивилизованное мировое сообщество осудило беззаконие и насилие творимое Лукашенко. Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность прошедших выборов, призвали Лукашенко прекратить насилие и сесть за стол переговоров с оппозицией. Только Россия, в лице Путина, признала выборы, снабдила Лукашенко 1,5 миллиардами долларов, кстати наших денег, которые точно потеряны, и пообещала в случае эскалации конфликта оказать всяческую помощь, включая силовую. Тем самим наш президент в очередной раз противопоставил нашу страну демократическому сообществу и сделал ещё один шаг в сторону того, чтобы наша страна твердо закрепила за собой «почетное место» в списке «стран изгоев».



В субботу, 10 октября, появилась неожиданная новость - Лукашенко посетил СИЗО КГБ в Минске, где встретился с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико и другими арестованными оппонентами. Среди участников беседы были член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова, предприниматель Юрий Воскресенский и политтехнолог Виталий Шкляров. Официально было объявлено, что "цель президента – услышать мнения всех". Хотя в искренность Лукашенко верилось с трудом, но как «луч света в тёмном царстве», забрюзжала надежда, что у Лукашенко вернулась часть давно утраченного рассудка, и трезво оценив создавшуюся в стране ситуацию, старается начать диалог с народом, посетив в первую очередь задержанных оппозиционеров. Создалось впечатление, что жесткая позиция Запада, непрекращающиеся протесты, непризнание легитимности тайной инаугурации и тяжёлое экономическое состояние страны вынудили Лукашенко пойти на компромисс. Но к сожалению, уже на следующий день, все надежды на возможность нормального урегулирование ситуации, улетучились. 11 октября по всей Беларуси снова прошли акции протеста.



В Минске на протест вышли более 100 тыс. человек. По городу двигались колонны в несколько десятков тысяч человек. Протестующим не давали возможность собраться вместе. ОМОН разгонял людей избивая дубинками, поливая их из водометов и забрасывая светошумовыми гранатами. Такого насилия не было после разгонов первых митингов. Задержали более 500 человек, среди них и до сорока журналистов. Такое зверство, после посещения Лукашенко СИЗО и имитации диалога, удивляет, но наводит на мысль, что он действовал по примеру своего старшего брата, нашего президента Путина. Переняв его главный принцип - «разделяй и властвуй!», Лукашенко хотел внести раскол в оппозицию, встретившись с одной её частью и выпустив на свободу только двоих, но у него ничего не получилось. Лукашенко не может, или не хочет понять, что не лидеры оппозиции организуют демонстрации, а народ сам выходит на протест потому, что больше не намерен терпеть диктатора и тиранию. Есть ещё одна версия происшедшего 11 октября – силовики показали Лукашенко, что не допустят чтобы он их «кинул», наладив контакты с оппозицией и получив гарантии безопасности. Высокопоставленные чиновники МВД и КГБ хорошо понимают, что Лукашенко может получить эти гарантии, а им на это надеется не приходится, вот и демонстрируют, что им терять нечего. Так или иначе, за всё происходящее в стране ответственен лично Лукашенко и жестокое насилие над демонстрантами 11 октября ещё одно преступление в его длинной цепи совершённых деянии. Время Лукашенко неумолимо истекает, это он уже понимает. Победить собственный народ невозможно и Лукашенко с этим придётся смирится, как и с тем, что придётся за всё ответить.



На фоне белорусских протестов не стоит нам забывать и о своих проблемах. Думаю, из всего происходящего, нашему президенту стоит извлечь уроки, тем более, когда протесты возобновились в Хабаровске. Правда масштабы не такие, но крылатая фраза «из искры возгорится пламя» свою суть еще не утратила.



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