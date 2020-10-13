

В Афинах избили сторонников Саакашвили

13.10.2020 14:38





«Грузинская мечта» даже за границей не избегает незаконных методов борьбы с лидерами оппозиции – нападение на третьего президента, поощряемое так называемым «вором в законе» Лашей Шушанашвили, сорвалось, однако, преступники отомстили рядовым сторонникам.



В Афинах, параллельно встрече эмигрантов с Михеилом Саакашвили, насильники жестоко разобрались с Валерьяном Апхазава, который в своем видеообращении выражал протест против правления Бидзины Иванишвили.



Валерьян Апхазава переведен в клинику. Из-за серьезных повреждений лица потребовалось хирургическое вмешательство. О его состоянии поинтересовался Михеил Саакашвили, который несмотря на ожидание вчера провокаций в Афинах, встретился со своими сторонниками.



О том, что в Афинах ожидают провокации, Михеил Саакашвили заявлял об этом еще до встречи со своими сторонниками. Кроме того, как стало известно, так называемый «вор в законе» Лаша Шушанашвили, долгое время живущий в Афинах, собрал около 200 провокаторов и пообещал благословить «вором в законе» того, кто в Афинах ударит Саакашвили.



Несмотря на ожидаемую угрозу, третий президент Грузии не отказался встретиться с народом лицом к лицу. Именно этим и воспользовались провокаторы.



Одним из тех, кто пытался сорвать встречу в Афинах, является Ираклий Ватиашвили. Он, два месяца назад покинул Ксанское исправительное учреждение и с тех пор находится в Европе. Внук «вора в законе» собирается и сам стать «вором», именно с этой целью он и пришел на встречу с эмигрантами.



Третий президент Грузии откликнулся и на это обращение и после нападения на своих сторонников отметил, что Бидзине Иванишвили и его команде как кроме насилия ничего не остается.



То, сто почерком «Грузинской Мечты» является насилие, об этом говорят и в оппозиции. В «Национальном движении» не исключают, что нападения участятся, поскольку считают, то «Грузинская мечта» таким образом удерживает власть.



Напомним, что встреча между Михеилом Саакашвили и эмигрантами состоялась вчера в Афинах, где тысячи грузин выражают свою поддержку именно третьему президенту Грузии.





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