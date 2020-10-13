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Мамука Хазарадзе назвал «теневой кабинет» партии
13.10.2020 15:58
Кандидат на пост премьер-министра Грузии от «Лело» Мамука Хазарадзе назвал «теневой кабинет» партии.
«Теневой кабинет» выглядит так:
Давид Усупашвили – направление иностранных дел и Евроатлантической интеграции;
Бадри Джапаридзе - направление экономического развития и финансов;
Ана Нацвлишвили – направление юстиции и судебная реформа;
Каха Кожоридзе – Министерство внутренних дел;
Леван Коберидзе – направление вынужденно переселенных, труда и здравоохранения;
Эка Квливидзе – направление обороны;
Гигла Микаутадзе – направление регионального развития и инфраструктуры;
Пикрия Чихрадзе – направление образования, науки и спорта;
Ника Шургая - Охрана окружающей среды и сельское хозяйство;
Сосо Вахтангашвили - Примирение;
Медея Метревели - культурное направление.
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