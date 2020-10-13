

Мамука Хазарадзе назвал «теневой кабинет» партии

13.10.2020 15:58





Кандидат на пост премьер-министра Грузии от «Лело» Мамука Хазарадзе назвал «теневой кабинет» партии.



«Теневой кабинет» выглядит так:



Давид Усупашвили – направление иностранных дел и Евроатлантической интеграции;

Бадри Джапаридзе - направление экономического развития и финансов;

Ана Нацвлишвили – направление юстиции и судебная реформа;

Каха Кожоридзе – Министерство внутренних дел;

Леван Коберидзе – направление вынужденно переселенных, труда и здравоохранения;

Эка Квливидзе – направление обороны;

Гигла Микаутадзе – направление регионального развития и инфраструктуры;

Пикрия Чихрадзе – направление образования, науки и спорта;

Ника Шургая - Охрана окружающей среды и сельское хозяйство;

Сосо Вахтангашвили - Примирение;

Медея Метревели - культурное направление.





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