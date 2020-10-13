

Роман Гоциридзе обращается к председателю парламента с просьбой разрешить ему навестить задержанных по делу Давид-Гареджи навестить

13.10.2020 16:13





Председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе обращается к председателю парламента Арчилу Талаквадзе с просьбой разрешить ему навестить задержанных по делу Давид-Гареджи.



Как заявил журналистам Гоциридзе, он не примет от председателя парламента отказа по причине коронавируса, потому что он готов пройти тест.



Депутат отмечает, что с момента распада Советского Союза в 1991 году страна не потеряла территорий вдоль грузино-азербайджанской границы и ни о чем договора не было.



«Это дело останется черным пятном в политической жизни Грузии. Все, что делается — ложь. Это событие, используемое в политических целях для выборов, которые войдут в позорную политическую историю «Грузинской мечты». После выборов окажется, что, как и многие другие сфабрикованные дела, это тоже будет закрыто», — заявил Роман Гоциридзе.



По делу Давид-Гареджи прокуратура 7 октября задержала сотрудника министерства иностранных дел Ивери Мелашвили и сотрудника министерства внутренних дел Наталью Ильичову. Их обвиняют в действиях, направленных против территорий Грузии. Тбилисский городской суд приговорил их к лишению свободы в качестве меры пресечения. Задержанные не признают себя виновными.













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