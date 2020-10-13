

Турнава: Экономика Грузии постепенно возвращается к положительному развитию

13.10.2020 16:30





Экономика Грузии постепенно возвращается к положительному развитию. Опубликована статистика внешней торговли за сентябрь, и очень отрадно, что в сентябре наш экспорт увеличился на 8,6 процента. В то же время импорт сократился, а это означает улучшение сальдо внешней торговли, — об этом министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила, комментируя экспресс-данные по внешней торговле за сентябрь 2020 года от Национальной службы статистики.



По словам министра, особый вклад в рост экспорта принадлежим сельскохозяйственной и текстильной продукции.



По данным Национальной службы статистики, экспорт в сентябре увеличился до 332 миллионов лари. В то же время торговый дефицит улучшился на 98,5 миллиона долларов. Что касается периода январь-сентябрь 2020 года, то торговый дефицит уменьшился на 752,6 миллиона долларов и составил 3 314,1 млн. долларов США.



В январе-сентябре торговый дефицит составил 40,8 процента внешнеторгового оборота и улучшился на 1,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что в 2019 году экспорт достиг рекордного показателя в 3798,4 миллиона долларов США и вырос на 12,4 процента по сравнению с предыдущим годом.



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