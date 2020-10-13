

Саакашвили: надо идти в поле, недостаточно писать в Facebook

13.10.2020 17:15

СОВА



Оппозиционное «Единое национальное движение» одержит на предстоящих парламентских выборах в Грузии убедительную победу. Но нельзя позволить властям реализовать множество заготовленных ими уловок. Об этом заявил бывший президент страны Михеил Саакашвили.



«Выборы 31 октября не будут обычными. Это исторические выборы, потому что они дадут ответ: исчезнет ли Грузия с карты мира, идея ли грузинское государство, или грузинский народ одержит победу».



Саакашвили обратился к членам «Нацдвижения», Объединенной оппозиции и всем активистам: настало время выйти на поле, быть с народом, говорить со всеми, поскольку «писать только в Facebook – важно, но этого недостаточно».



«Мы не можем терять ни минуты. Каждая минута дорога. У нас очень мало времени, чтобы одержать очень убедительную победу. И это будет настоящая победа, если каждый из нас одержит свою индивидуальную победу», — сказал Саакашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





