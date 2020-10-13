

Оппозиционер: власть использует тему границы с Азербайджаном в политических целях

13.10.2020 17:16

Netgazeti



Бывший член правящей партии «Грузинская мечта», ныне одна из лидеров партии «Наша Грузия — альянс солидарности» Мариам Джаши считает, что власть использует тему делимитации границ с Азербайджаном у комплекса монастыря Давид-Гареджи в «узких политических целях».



По словам политика, ее фракция весной дважды обращалась в МИД Грузии с просьбой предоставить информацию о делимитации границ с Азербайджаном, но не получила ответа.



— «К сожалению, власть заинтересовалась судьбой комплекса за месяц до [парламентских] выборов», — заявила она.



По мнению Джаши, возбужденное прокуратурой дело о «действиях, направленных на передачу части территории Грузии» Азербайджану внесло напряжение в политический климат Грузии и может ухудшить отношения Тбилиси с Баку.



Политик выступила с предложением приостановить следствие до парламентских выборов и «отыскать правовую форму для возвращения заключенных экспертов к их семьям», а следствие завершить после выборов, «дабы это не осталось популистским, предвыборным шагом».



«Дело картографов»

В Грузии задержаны бывший руководитель отдела по пограничным вопросам департамента соседних стран МИД Грузии Ивери Мелашвили и главный инспектор департамента по защите сухопутной границы пограничной полиции МВД Грузии Наталья Ильичёва.



Как сообщили в Главной прокуратуре их задержание связано с делом о передаче части территорий Грузии Азербайджану. В ведомстве также заявили, что определение мотивации действий задержанных ведется по нескольким направлениям.



17 августа Генеральная прокуратура инициировала расследование уголовного дела по факту осуществления действий, направленных на передачу иностранному государству части территории Грузии, с признаками преступления, предусмотренного статьей 308 УК Грузии.



По данным прокуратуры, расследование основывалось на письменной информации, полученной от Министерства обороны Грузии, согласно которой эксперты Комиссии по делимитации (демаркации) государственной границы при Министерстве иностранных дел постоянно игнорировали релевантные документы, действуя в ущерб интересам Грузии.



Мелашвили и Ильичёва не признают вину.



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