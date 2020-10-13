

Каладзе: Мы готовимся к еще одной победе

13.10.2020 17:19





Наша партия, ее члены, верные борцы и сторонники готовимся к еще одной победе, - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты – Демократической Грузии» Каха Каладзе в Аспиндзе на презентации кандидата в мажоритарные депутаты в округе Ахалцихе-Адигени-Боржоми-Аспиндза Антона Оболашвили.



По словам Каладзе, победа на парламентских выборах 2020 года будет очень важной и решающей для стабильного, мирного, демократического и быстрого экономического развития.



«Наш народ еще раз должен сделать выбор между заботящейся, эффективной властью и насильственным, авторитарным государством… Мы должны сделать выбор между государственно думающей силой и антинародной, антигосударственной, криминальной силой.



Да, несмотря на то, что «Грузинская мечта» - это сила, ориентированная на будущее, сила, для которой, главным является преодоление стоящих перед народом и страной вызовов, мы не должны забывать и прошлое, и мы всегда сравниваем то, что было, каково было положение, с тем, где мы находимся сегодня. Также говорим и о том, какой мы хотим видеть нашу страну, что мы должны сделать для улаживания существующих проблем, вызовов. Разумеется, для этого нужно, чтобы мы стояли все вместе, а общими усилиями все возможно.



Посредством наших ежедневных действий, ежедневных шагов вперед мы должны создать очень много историй успеха для того, чтобы усилить села, города и нашу страну», - заявил Каладзе.



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