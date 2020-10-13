

Гахария: Никому не позволим посредством провокаций бросить какую-либо тень на нашу победу

13.10.2020 17:20





31 октября мы достойно победим. Никому не позволим посредством провокаций бросить какую-либо тень на нашу победу, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Аспиндзе на представлении кандидата в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» в округе Ахалцихе-Аспиндза-Адигени-Боржоми Антона Оболашвили.



Говоря о выборах, Гахария подчеркнул, что самое важное – это достоянная победа.



«Разумеется, выборы весьма важны, однако, самым важным на этих выборах будет то, что 31 октября мы победим достойно. Никому не позволим посредством провокаций бросить какую-либо тень на нашу победу. Все мы должны хорошо понимать, что нам придется проявлять много терпения, может придется терпеть множество провокаций и закрывать на них глаза для того, чтобы будущее нашей страны и наших детей было спокойным и мирным. Мы все вместе должны суметь еще больше экономически усилить эту страну, и сформировать европейски демократическую страну», - заявил Гахария.



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