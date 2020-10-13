

Карл Харцель призвал все партии соблюдать этические стандарты

13.10.2020 19:11





«Призываю лидеров всех партий напомнить своим членам о необходимости соблюдать этические стандарты», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, оценивая предвыборную обстановку в Грузии.



По его словам, они внимательно следят за сообщениями о фактах насилия, использовании административных ресурсов и других подобных вопросов.



«Избирательная кампания продолжается. Подводить итоги о впечатлениях пока рано. Однако я бы сказал, что среди положительных моментов, которые я бы выделил в программах, представленных многими партиями во время кампании, часто отражались четкие взгляды и устремления партий.



Я считаю, что это очень полезно, это результат новой избирательной системы, которая также является более широким выбором для электората. Я надеюсь, что программы партий, наконец, проложат путь для следующего парламента, чтобы обеспечить продолжение демократических дискуссий после выборов.



Что касается сообщений о фактах насилия, использовании административного ресурса и других подобных вопросов, мы очень внимательно следим за этим», — заявил Харцель.





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