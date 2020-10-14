

Джош Рудольф: Реальная сила не в столицах иностранных государств, а, к примеру, на улицах Минска, у избирательных урн в Грузии и США

14.10.2020 10:47





В Грузии хорошо знают, что у Кремля, так сказать, есть «целый ящик инструментов, механизмов» для того, чтобы использовать скрытые деньги – будь то фискальная манипуляция над оккупированными регионами, тайные перечисления в т.н. Южную Осетию или выделенные для «Альянса патриотов» 8 млн долларов. Это свод легальных и нелегальных тактик», - об этом заявил исследователь «Германского фонда Маршалла» Джош Рудольф в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки».



По заявлению Джоша Рудольфа, Россия, Китай и другие авторитарные режимы потратили более 100 млн долларов в 33 странах, в том числе для того, чтобы больше чем 100 раз вмешаться в демократические процессы.



Что касается финансирования Россией оккупированных территорий, по словам, исследователя, для Путина это громадный рычаг.



«Сложно местным должностным лицам предпринимать независимые шаги тогда, когда в случае с Южной Осетией 90% бюджетных доходов поступают из России, в Абхазии же – две трети доходов. Ясно, что это громадный рычаг и Кремль именно так подходит к этому вопросу. Владимир Путин, как бывший офицер КГБ, использует финансовую слабость и зависимость против интересов Грузии и в свою пользу. Кроме этих финансовых каналов, есть и тема торговли и то, чтобы их экономика зависела от России, или финансовых организаций, управляемых российскими олигархами. В случае с Южной Осетией, России не хватило ее оккупации, она использует этот регион и для войны против Украины. Существует скрытая банковская система через Южную Осетию. Москва не может напрямую официально перечислять деньги в т.н. Донецкую и Луганскую республики, это бы нарушило условия Минских соглашений», - заявил Джош Рудольф.



Он также сказал и по поводу вмешательства России в избирательные кампании других стран. По словам Рудольфа, Россия должна увидеть, что реальная сила не в их кабинетах и военных подразделениях.



«Мы должны показать им, что реальная сила не в столицах иностранных государств, не в их кабинетах или военных подразделениях, а, к примеру, на улицах Минска, у избирательных урн в Грузии и Америке», - заявил Джош Рудольф.



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