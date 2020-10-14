

Дело Давид-Гареджи: спорная карта обсуждалась в правительстве еще в 2014 году

14.10.2020 11:24

"Новости-Грузия"



Использование карты, в сокрытии которой прокуратура обвиняет двух картографов, обсуждалось на правительственном уровне еще в 2014 году. Об этом заявляет правозащитик Георгий Мшвениерадзе, который является адвокатом Ивери Мелашвили — эксперта комиссии по демаркации и делимитации границы Грузии и Азербайджана.



7 октября прокуратура Грузии объявила о задержании действующих сотрудников МИД и МВД – руководителя совета экспертов комиссии по демаркации грузино-азербайджанской госграницы Ивери Мелашвили и члена совета экспертов Натальи Ильичевой. 8 октября Тбилисский городской суд отправил их в двухмесячное предварительное заключение на время следствия. Задержанные не признают свою вину, защита намерена обжаловать обвинение.



По утверждению прокуратуры, обвиняемые умышленно использовали картографические материалы в процессе делимитации госграницы из альбомов карт, которые не имели исторической и правовой основы и не отражали реальную позицию грузинского государства по отношению к своей территории, в том числе близ монастырского комплекса Давид-Гареджи.



Прокуратура обвиняет задержанных в «игнорировании соответствующих документов». Речь идет о топографической карте 1937-38 годов, которую, по версии обвинения, обвиняемые скрыли от членов комиссии, чтобы не использовать ее в процессе делимитации границ.



Между тем Мшвениерадзе в интервью телекомпании «Формула» сообщил, что вопрос использования этой карты обсуждался на правительственном уровне в 2014 году, когда министром обороны Грузии был Ираклий Аласания, а премьер-министром – Ираклий Гарибашвили. Во встрече участвовали и другие высокопоставленные представители МВД и Минобороны, в том числе глава департамента картографии-геодезии оборонного ведомства полковник Нодар Хорбаладзе.



«На встрече в 2014 году были Ираклий Аласания, Нодар Хорбаладзе и Ивери Мелашвили. Тогда вновь были представлены аргументы, почему бесполезно использовать карты масштаба 1:200 000 как аргумент. После обсуждения был поставлен вопрос, что у нас должны быть все версии этих карт. Это Гарибашвили поручил Миндии Джанелидзе (тогда он занимал пост советника Гарибашвили по вопросам безопасности-НГ), а тот — своему сотруднику, Георгию Сванадзе, который через месяц позвонил представителю Минобороны Хорбаладзе и сказал, что нашел карту, один экземпляр. Когда его спросили, где он ее взял, то он объяснил, что получил ее в пограничном департаменте МВД», — сказал Мшвениерадзе. Адвокат отметил, что тогда в этом департамента работала и Наталья Ильичева.



Мшвениерадзе также сообщил на своей странице в фейсбуке, что вопрос карты был поднят еще в 2013 году, когда министром обороны был Ираклий Аласания — тогда он познакомил интересовавшимся картой полковника Хорбаладзе с сотрудником МВД Зазой Ониани.



Вопрос продолжали рассматривать на правительственной комиссии и в 2015 году, а в 2018 году этим занимался даже тогдашний министр иностранных дел Михаил Джанелидзе. Тогда был заслушан отчет полковника Хорбаладзе по поводу сравнения карт 1932-36 годов масштабом 1:200 000 с картой 1: 500 000. На этой встрече было решено, что министр не будет представлять этот вопрос у премьер-министра, подчеркивает правозащитник.



Адвокат также сообщил, что картографический материал, в сокрытии которого прокуратура обвиняет Наталью Ильичеву, не хранился у нее с мая 2019 года, то есть после того, как она ушла с должности члена комиссии по демаркации и делимитации.



«Свидетельские показания подтверждают, что Ильичева передала эти материалы Ирме Габуния, которая стала новым членом комиссии. Когда Ильичеву допрашивали, она сказала, что эти материлы находятся в комнате Ирмы Габуния, и когда провели обыск, то изъяли их именно там», — отметил Мшвениерадзе.



ЗАБРАКОВАННАЯ И НЕСЕКРЕТНАЯ



О том, что интересующую следствие карту сначала получили из пограничного департамента, а затем отослали назад, сообщил в интервью телекомпании «Формула» незадолго до задержания и сам Мелашвили.



«Эта карта хранилась у пограничников. Когда мы увидели, что материал был забракован, ее опять забрали пограничники… вроде бы это был бывший начальник административного департамента, или что-то в этом роде, он настаивал, что кого-то интересует и надо ему показать… Не знаю, кто это был, монах Кирион или Хорбаладзе из министерства обороны, я этим не интересовался… Им передали карту приблизительно в 2013 году», — сказал Мелашвили.



Эксперт также всегда подчеркивал, что эта карта была обнаружена в 1996-97 годах и не была засекречена.



Сам полковник Хорбаладзе в интервью телекомпании «Имеди» утверждл, что доставленная от пограничников карта была оригиналом, однако на ней не было архивной печати, то есть она не имела юридической силы.



По словам адвокатов Натальи Ильичевой и Ивери Мелашвили, печати и подписи не было и на той карте, которую изъяли после обыска кабинета Ильичевой 1 октября. Соответственно, и эта карта не имеет юридической силы.



ВОПРОСЫ К СЛЕДСТВИЮ



У адвокатов есть информация, что карту масштабом 1:200 000 грузинская сторона уже пыталась представить на переговорах с Азербайджаном, но получила отказ. Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода», которая также отмечает, что пытается перепроверить эту информацию в МИД Грузии.



«Если карта не подтверждена, то такая карта, возможно, что-то и значит для вас, для меня и других, но не для Ивери Мелашвили, который готовит документацию для переговоров — он не использует непроверенные карты, у этого нет юридического основания. Такую карту азербайджанская сторона просто не приняла бы к рассмотрению», — сказал в интервью «Радио Свобода» историк, известный исследователь Давид-Гареджи Ладо Мирианашвили.



Он считает большой ошибкой прокуратуры тот факт, что не была проведена экспертиза легитимности и содержания карты, изъятой во время обыска.



«Расследование заинтересовалось только тем, территорию какой площади потеряла Грузия из-за того, что не использовала эту карту, однако никто не стал проверять, можно ли доверять этой карте… Двух человек задержали и следствие даже не поинтересовалось – может быть, эта карта некачественная и ненадежная?!», — отмечает Мирианашвили.



Также «Радио Свобода» задает следствию следующие вопросы:



- Если процесс обсуждения карты начался в 2013-14 годах, как говорит архимандрит Кирион, то почему следствие началось только спустя годы, а вызывавшие подозрения Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева оставались членами комисии?

-- Если проявлялись признаки преступления, то не совершали ли преступления сами высокопоставленные чиновники из разных ведомств тем, что с опозданием отреагировали и скрывали преступление?



По информации прокуратуры, расследование началось 17 августа 2020 года и установило, что обвиняемые в процессе делимитации государственной границы между Грузией и Азербайджаном руководствовались пограничными линиями карт, изданных в 1970-80 годах, что существенно противоречит историческим границам Грузии, в том числе в отношении монастырского комплекса Давид-Гареджи. При этом утверждается, что власти обеих стран еще в 1994 году договорились демаркировать границу согласно карте, изданной в 1938 году, однако члены комиссии умышленно скрыли ее.



Против Мелашвили и Ильичевой уголовное дело возбуждено по статье 308 Уголовного кодекса «нарушение территориальной неприкосновенности Грузии». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.



В прокуратуре Грузии не знают, какими были мотивы задержанных членов комиссии. Сами картографы не признают вину.



За два дня до ареста Ивери Мелашвили объяснил в эфире телеканала «Формула», что передача азербайджанской стороне карты, в сокрытии которой его обвиняют, поставило бы грузинское государство в неловкое положение. Он сказал, что карта, на которой прокуратура Грузии основывает дело, не соответствует надлежащим для переговоров критериям. Мелашвили также назвал «дилетантскими» показания настоятеля монастыря Давид-Гареджи Кириона, который является главным свиедетелем обвинения в деле картографов.



Оппозиция и неправительственные организации связывают начавшееся расследование с предвыборным процессом и попыткой очернить оппонентов. Часть оппозиционеров не исключает, что подобное расследование в контексте продолжающегося конфликта в Карабахе является попыткой обострить отношения со страной-партнером. Правительство же утверждает, что ничто не может повредить отношениям Грузии с соседним Азербайджаном. В Баку заявляют, что не намерены комментировать расследование, так как это внутреннее дело Грузии.



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