

В Грузии выявлено 680 новых случаев коронавируса, выздоровели 292 пациентов

14.10.2020 12:09





В Грузии выявлено 680 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено 13 521 случаев коронавируса. Выздоровели еще 292 пациентов, общее число выздоровевших составляет 7 159 пациентов.



От коронавируса в стране умерли еще 7 пациентов, всего количество умерших составляет 109 человека.



В режиме карантина находятся 5 590 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек. Количество людей в ковид-гостиницах составляет 1393.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



Напомним, вчера в Грузии было выявлено 569 новых случаев коронавируса.



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