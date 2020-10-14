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В Грузии выявлено 680 новых случаев коронавируса, выздоровели 292 пациентов
14.10.2020 12:09
В Грузии выявлено 680 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
К этому времени в Грузии подтверждено 13 521 случаев коронавируса. Выздоровели еще 292 пациентов, общее число выздоровевших составляет 7 159 пациентов.
От коронавируса в стране умерли еще 7 пациентов, всего количество умерших составляет 109 человека.
В режиме карантина находятся 5 590 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек. Количество людей в ковид-гостиницах составляет 1393.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.
Напомним, вчера в Грузии было выявлено 569 новых случаев коронавируса.
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