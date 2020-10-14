

Гамкрелидзе: Показатель инфицирования медперсонала растет, в том числе и бытовых случаев

14.10.2020 12:11





По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии Амирана Гамкрелидзе, 362 из 680 новых случаев коронавируса являются пациентами с симптомами. При этом, как заявил Гамкрелидзе, люди, контактирующие с инфицированными, должны перейти на изоляцию, а в случае появления симптомов, характерных для вируса, звонить по номеру 112.



По словам Гамкрелидзе, в Грузии увеличилось количество случаев заражения медицинского персонала коронавирусом.



«Из 680 случаев 362 — именно пациенты с симптомами. Вторая по величине группа новых инфицированных — контактирующие, их 167 человек. Следовательно, все люди, контактирующие с инфицированными людьми, не должны искать способ пройти тест на следующий день или в тот же день. Ему необходимо оставаться в изоляции в течение 12 дней, и если у него появятся какие-либо симптомы, характерные для COVID, ему следует связаться с 112. У нас было двое инфицированных на диализе.



К сожалению, растет уровень заражения моих коллег, как профессиональных, так и бытовых, больше всего бытовых случаев, поскольку внутреннее распространение является интенсивным. У нас было 14 положительных результатов из самоизоляции, юстиция, пять — МВД, три водителя грузовиков, а также до 70 — из других групп риска», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



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