

Тикарадзе: В случае необходимости в Тбилиси будет задействована регуляция, которая обеспечит разрыв цепочки инфекции

14.10.2020 12:23





По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, состоялось обсуждение по поводу введения ограничений в Тбилиси, однако решение пока не принято.



Как сказала Тикарадзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета, «локальные ограничения работают хорошо».



«В связи с этим мы провели обсуждение на совете. Решение не принято. Мы вновь движемся с локальными ограничениями. Поскольку такие ограничения хорошо работают как на примере школ, так и других институций. Однако обсуждение продолжится, и в случае необходимости мы примем те необходимые регуляции, которые обеспечат разрыв цепочки инфекции», - сказала Тикарадзе.



На вопрос, какого уровня должно достичь количество инфицированных в Тбилиси, чтобы были введены ограничения, министр ответила, что это не является решающим.



«Количество пациентов не будет решающим, так как мы рассматриваем как коечный фонд, так и количество инфицированных и число тяжелых пациентов, а также количество ковид-больниц, и исходя из суммарного результата примем дополнительное решение», - сказала Тикарадзе.



Кроме того, по словам Екатерины Тикарадзе, по-прежнему ведутся эпидемиологические исследования и выявление инфицированных в основном осуществляется именно путем установления контактов.



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