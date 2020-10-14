

Гамкрелидзе: Я призываю вас носить маски в открытом пространстве

14.10.2020 13:15





Единственный способ до утверждения вакцины — это маска, я призываю вас носить ее и в открытом пространстве, — — об этом после заседания Координационного совета заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, больше людей в мире погибнет от коронавируса, чем от четырех больших инфекций — туберкулеза, СПИДа, малярии и гепатита.



«Вчера я собрал новые данные из самых рейтинговых журналов, и лучшее средство защиты — маска. Носить ее при увеличении инфекции необходимо и в закрытых, и открытых пространствах, где мы не можем соблюдать дистанцию. Призываю уже в холодный период носить маску на открытом воздухе. Это снижает риск распространения инфекции на 50–75 процентов. Поэтому, прошу вас придерживаться простого правила. Также второе правило — пожалуйста, воздержитесь от больших собраний. Какое-то время, на год не нужно больших свадеб, поминок, именин, еще придет время, но сначала нам нужно пройти этот период. Все источники распространения, которые у нас были за последние полтора месяца, начались с этих больших собраний. Поэтому мнение, что коронавируса в мире не существует, это выдумано, и как простуда скоро пройдет, неверно. Коронавирус — серьезное заболевание, миллионы людей уже умерли от этой инфекции, и есть прогноз, что к весне следующего года, к сожалению, умрет еще один миллион. Он будет более убийственным, чем туберкулез, СПИД, малярия, гепатит. Корона их перегоним. Поэтому до утверждения вакцины, лекарства, остается только маска», — заявил Гамкрелидзе.













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