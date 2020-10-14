

Талаквадзе: Мы осознаем ответственность за проведение законного, прозрачного и тщательного расследования дела Давид-Гарежи

14.10.2020 15:37





«Мы осознаем ответственность за проведение правового, прозрачного и основательного расследования дела Давид- Гареджи», — заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе по вопросу Давид-Гареджи.

По его словам, вопрос Давид-Гареджи имеет для правительства государственное значение.



«Наша позиция как правительства заключается в том, что мы рассматриваем Давид-Гареджи как вопрос государственной важности, он выходит за рамки любой политической повестки дня, мы не можем и не будем обсуждать его в повестке дня партии. Поэтому мы, как правительство, считаем, что вопрос Давид-Гареджи объединяет всех наших сограждан, и мы сделаем все возможное для защиты нашего культурного наследия в рамках Конституции и законодательства, а также для выяснения спорных вопросов с нашим стратегическим другом и партнером — Азербайджаном. Если в этом помогут аутентичные карты, которые были предоставлены в последний период, мы обязательно воспользуемся этим на следующем этапе переговоров.

Наша задача на данный момент — обеспечить безопасность границ, чтобы спор по поводу Давид-Гареджи был разрешен в интересах нашего государства», — сказал Талаквадзе.



По словам Талаквадзе, не было ни одного отрезка, ни одного дня деятельности правительства «Грузинской мечты», когда решение вопроса Давид-Гареджи не было бы приоритетом.



«Мы всегда относились к этому с большой ответственностью, так будет и дальше до тех пор, пока вопрос не будет урегулирован мирным и дружественным путем с нашим дружественным Азербайджаном. Я надеюсь, что это станет возможным в новых обстоятельствах. Мы поднимем эти обстоятельства на следующих заседаниях комиссии», — сказал Талаквадзе.



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