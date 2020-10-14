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В Болниси ограбили штаб-квартиру кандидата от ЕНД


14.10.2020   16:23
СОВА


По сообщению члена партии «Единое национальное движение» Дмитрия Шашкина, накануне вечером в Болниси была взломана штаб квартира кандидата от блока Кахи Окриашвили. Как сообщил Шашкин, злоумышленники вынесли компьютеры.

«Они унесли компьютеры, люди с очень низким интеллектом наверняка подумали, что на этих компьютерах хранится какая-то важная информация об избирательной кампании. Разумеется, не хранится, мы знаем, в каких условиях работаем», — сказал Шашкин «Радио Свобода».

По сообщению представителя оппозиционной партии, взлом был осуществлен преступной группировкой, которую возглавляет брат мажоритарного кандидата в депутаты от «Грузинской мечты» Гоги Мешвелиани.

В связи произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса Грузии.

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