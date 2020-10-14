|
|
|
В Болниси ограбили штаб-квартиру кандидата от ЕНД
14.10.2020 16:23
СОВА
По сообщению члена партии «Единое национальное движение» Дмитрия Шашкина, накануне вечером в Болниси была взломана штаб квартира кандидата от блока Кахи Окриашвили. Как сообщил Шашкин, злоумышленники вынесли компьютеры.
«Они унесли компьютеры, люди с очень низким интеллектом наверняка подумали, что на этих компьютерах хранится какая-то важная информация об избирательной кампании. Разумеется, не хранится, мы знаем, в каких условиях работаем», — сказал Шашкин «Радио Свобода».
По сообщению представителя оппозиционной партии, взлом был осуществлен преступной группировкой, которую возглавляет брат мажоритарного кандидата в депутаты от «Грузинской мечты» Гоги Мешвелиани.
В связи произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна