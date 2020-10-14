

МИД Грузии надеется на возобновление работы по делимитации госграницы с Азербайджаном

14.10.2020 18:38





Точная дата очередного заседания государственной комиссии по делимитации государственной границы Грузии и Азербайджана пока неизвестна, заявил сегодня на брифинге заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.



По его словам, во внешнеполитическом ведомстве надеются, что работа комиссии возобновится в ближайшее время.



«Было запланировано еще марте, а потом эту встречу откладывали практически каждый месяц из-за сложившейся ситуации. На последней встрече мы договорились созвать комиссию в кратчайшие сроки. В настоящее время работаем над конкретной датой, когда может состояться встреча, хотя мы надеемся, что возобновить работу комиссий станет возможно в ближайшее время», — сказал Дарсалия.



Заместитель министра также прокомментировал сделанное ранее заявление главы МИД Грузии о том, что у грузинской стороны появились новые картографические материалы, которые могут сыграть важную роль в процессе делимитации границы, в том числе в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи, часть которого расположена на спорной территории.



По его словам, международные эксперты, изучив существующие карты и документы, связанные с Давид-Гареджи, пришли к выводу, что карта масштаба 1: 200 000 подтверждает претензии Грузии на спорную территорию монастырского комплекса.



«Учитывая, что многое связано с нашей будущей стратегией и тактикой, уместно говорить о международных выводах в более закрытом формате, хотя можно [и сейчас] назвать некоторые важные моменты. Мы попросили международных экспертов оценить эти карты и документы, и они дали определенные рекомендации. Например, в этих оценках четко указано, что карта масштаба 1: 200 000 подтверждает претензии Грузии на спорную территорию монастырского комплекса Давид-Гареджи», — сказал Дарсалия.



При этом замглавы МИД Грузии отметил, что международные эксперты говорят, что с точки зрения международного права эту карту следует рассматривать не отдельно, а как поддерживающий документ для карты масштаба 1: 500 000, которая может быть основана именно на карте масштаба 1: 200 000, представленная как приложение к протоколу о решении 1938 года.



«В заключениях экспертов также отмечается, что это решение, в свою очередь, является последним двусторонним соглашением о границе между Азербайджаном и Грузией, которое было ратифицировано в 1996 году и является базовым документом для демаркации грузинской границы», — сказал Дарсалия.



В последнее время в Грузии разразился новый скандал вокруг продолжающихся уже почти 30 лет переговоров о демаркации границы с Азербайджаном. Генеральная прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации, при этом речь идет о событиях 2007 года. По делу в настоящее время задержаны два картографа — бывших члена комиссии по делимитации, сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева.



Следствие утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 70-х годов, в результате чего Грузия могла потерять 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.



В данный момент задержанные бывшие члены комиссии Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева находятся в предварительном заключении. Прокуратура не исключила задержания и других людей по этому делу. Оппозиционные партии считают, что обвинение может быть предъявлено экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.



Между тем адвокаты задержанных заявляют, что карта, о которой идет речь, была известна правительству и ее использование несколько раз обсуждалось в том числе с участием министров обороны и иностранных дел, после чего было решено, что использовать ее в переговорах нельзя, так как она не соответствует необходимым требованиям.



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