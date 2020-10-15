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Грузия продвинулась в глобальном рейтинге с точки зрения свободы интернета и прав потребителей
15.10.2020 14:10
По информации Коммуникационной комиссии, Грузия снова продвинулась и является лидером среди стран Евразии с точки зрения свободы интернета и правового статуса пользователей всемирной сети. Грузия сохраняет статус полностью свободной страны с 76 баллами наряду с ведущими и развитыми странами, такими как Австралия, США и Италия, и опережает такие страны, как Япония, Аргентина и часть стран-членов ЕС.
По сообщению комиссии, согласно отчету Freedom House, Грузия продвинулась на один пункт по сравнению с прошлым годом, в результате чего она поднялась на три позиции и переместилась с десятого на седьмое место в глобальном рейтинге.
Как отмечают в комиссии, в отчете Freedom House Грузия представлена как лучший пример того, как страна может улучшить свободу интернета во время пандемии. В области защиты прав потребителей в отчете упомянута платформа, созданная комиссией для интернет-потребителей www.sheamotsme.ge, которая позволяет клиентам проверять качество интернета в круглосуточном режиме.
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