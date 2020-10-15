

Евросоюз ввел санкции за отравление Навального

15.10.2020 14:44





Евросоюз в четверг ввел санкции против 6 высокопоставленных чиновников России и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.



Соответствующее решение в четверг опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, сообщает корреспондент "Европейской правды".



В санкционный список включены директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, уполномоченный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.



В списке также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.



Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц и юридического лица. Кроме того, физическим и юридическим лицам с ЕС запрещено предоставлять средства фигурантам списка.



Евросоюз считает, что лица из списка были прямо знакомы с информацией об отравлении или были вовлечены в планирование спецоперации, сообщил ранее издание The new York Times.



Напомним, в среду комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции против 6 физических лиц и 1 компании в связи с отравлением Навального. Официальный список имен в ЕС еще не публиковали.



Министры иностранных дел стран ЕС достигли политической договоренности по поводу санкций в связи с отравлением Навального в понедельник, 12 октября.



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