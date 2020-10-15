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Гахария: Нет причин откладывать выборы
15.10.2020 14:46
«На сегодняшний день нет причин откладывать выборы, даже мысли об этом нет. Это официальная позиция», — заявил после заседания правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
«Мы управляем этим процессом, несмотря на то, что количество инфицированных растет», — сказал Георгий Гахария.
За последние 24 часа в Грузии было выявлено 919 новых случаев коронавируса, а общее количество подтвержденных случаев достигло 14,440.
Как сообщила журналистам заведующая закрытым [«боксированным»] отделением инфекционной больницы Марина Энделадзе, большая часть заболевших — 366 случаев — были выявлены в Тбилиси, а 286 — в Аджарии.
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