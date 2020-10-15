

Гахария: в ближайшие дни показатель инфицирования коронавирусом превысит 1000 человек

15.10.2020 15:05





По словам премьер-министра Георгия Гахария, в ближайшие дни уровень инфицирования коронавирусом превысит 1000 человек. Об этом он заявил после заседания правительства.



«У нас было заседание правительства, на котором мы, помимо членов правительства, пригласили мэра города эпидемиологов для принятия определенных решений с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Как известно, сегодня и в последние дни в мире зафиксированы рекордные показатели инфицирования COVID-19. Например, вчера была 381 тысяча зараженных. Сегодня у нас в Грузии рекордное количество инфицированных — 919 человек, что, конечно, серьезное число, и кажется, что в ближайшие дни мы превысим 1000 человек.

Все должны понимать, что в мире нет способа быстро остановить эпидемию, кроме строгих ограничений и локдаунов», — заявил Гахария.



По его словам, в процессе борьбы с вирусом основной стратегией правительства будут точечные ограничения.



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