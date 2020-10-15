

Премьер призывает частные и общественные организации работать в дистанционном режиме

15.10.2020 15:13





Хочу подчеркнуть ответственность организаций, особенно частных и общественных. Мы все максимально должны перейти на дистанционный режим там, где есть такая возможность, — об этом после сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



По его словам, все коммерческие организации должны обеспечить безопасность сотрудников и принять необходимые меры.



«Хочу подчеркнуть ответственность организаций, особенно частных и общественных. Мы все максимально должны перейти на дистанционный режим там, где есть такая возможность. Это рекомендация. Все коммерческие организации, которых мы всегда поддерживали, чтобы они не прекращали свою деятельность, должны учитывать эту ответственность. Например, что произошло в последний период в Поти, когда в одной организации было выявлено до 100 инфицированных, нам нужно более серьезно относиться к нашим сотрудникам, заботиться о них и оснащать их всеми необходимыми средствами, чтобы эти люди защищали себя. Начиная с маски и заканчивая соответствующими средствами», — заявил Георгий Гахария.



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