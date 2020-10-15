

В Грузии изменят правила прохождения карантина для прибывающих в страну

15.10.2020 15:17





В Грузии изменят правила прохождения карантина для прибывающих в страну

По словам премьер-министра Грузии Гиоргия Гахария, правила прохождения карантина для возвращающихся в Грузию граждан будут изменены.



Граждане Грузии, которые будут иметь на руках отрицательный результат теста на коронавирус, более не будут проходить обязательный карантин в помещениях арендуемых государством. Они проведут 12 дней самоизоляции у себя дома. Однако граждане не имеющие при себе результаты теста, смогут по-прежнему «использовать карантинное пространство».



Премьер также заявил, что с конца октября к уже существующим авиарейсам будут добавлены новые авиамаршруты.



По его словам, речь идет о рейсах в Мюнхен и Париж. В ноябре планируется запуск новых прямых рейсов из Кутаиси и Тбилиси в направлении Европы. По словам Гахария, это «даст больше кислорода экономике».



Ожидается, что изменение правил по прохождению карантина, будет введено после открытия новых авиамаршрутов



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