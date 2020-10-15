

Новые правила для прибывающих в страну граждан Грузии

15.10.2020 15:53





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что для прибывающих в страну граждан Грузии с ноября отменят карантин – при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста. При этом граждане будут обязаны перейти в 12-дневную изоляцию, – сказал Гахария.



Премьер-министр также сообщил, что с ноября возобновятся новые регулярные авиарейсы из Тбилиси и Кутаиси в европейские города. Дополнительные прямые рейсы, по его словам, с конца октября будут назначены в Мюнхен и Париж.



Власти Грузии уже несколько раз переносили дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Согласно последнему решению, запрет действует до 1 ноября. В виде исключения в Тбилиси сейчас выполняются регулярные рейсы из Мюнхена, Парижа и Риги.



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