

Гахария: Азербайджан является нашим стратегическим партнером, и вопрос делимитации границы является двусторонней темой

15.10.2020 15:55





Азербайджан — наш сосед, друг, стратегический партнер, и любой вопрос, который касается делимитации-демаркации границы, является двусторонней темой, которая решиться в результате стратегического партнерства, дружбы и переговоров», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Георгий Гахария рассказал о Давид-Гареджи и отметил, что последняя острая волна в истории Давид-Гареджи началась ровно год назад.



Как отметил Георгий Гахария, история Давид-Гареджи началась не вчера, даже месяц назад, история Давид-Гареджи началась много лет назад.



«Именно той оппозиция, которая задает провокационные вопросы, вносит большой вклад в обострение проблемы, вопрос — почему именно сейчас, они должны в первую очередь задать себе. У расследования не будет никаких ограничений. Что касается отношений с Азербайджаном, то Азербайджан — наш сосед, друг и стратегический партнер. Соответственно, любой вопрос, который касается делимитации-демаркации границы, является двусторонней темой, которая решиться в результате стратегического партнерства, дружбы и переговоров», — заявил Георгий Гахария.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





