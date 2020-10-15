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Премьер Грузии: с конца октября будут рейсы в Мюнхен и Париж, с ноября и в другие города Европы
15.10.2020 15:56
Премьер Грузии: с конца октября будут рейсы в Мюнхен и Париж, с ноября и в другие города Европы
С конца октября из Грузии будут выполняться новые рейсы в Мюнхен и Париж, сообщил премьер-министр Гиорги Гахария.
По заверению премьера, эта мера «даст экономике больше кислорода». Он также сказал, что с ноября из аэропортов Кутаиси и Тбилиси будут выполняться прямые авиарейсы в Европу.
Гахария также рассказал об изменениях в правилах карантина для прибывших из-за границы граждан Грузии — в случае предоставления негативного ответа PCR-теста на ковид не придется пройти обязательный карантин, появится возможность провести двенадцать дней в самоизоляции. Если же негативного ответа теста не будет, гражданину все же придется провести двенадцать дней в карантине.
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