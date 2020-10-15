

Гахария: Учеба в университетах начнется 19 октября

15.10.2020 15:56





По словам премьер-министра Грузии, правительство не изменит своего решения о начале учебы в ВУЗах 19 октября.



Однако премьер отмечает, что по мере возможности школам будет рекомендовано проводить процесс удаленно, хотя лабораторные и практические занятия будут проводиться в аудиториях:



«Работу университетов следовало продолжить с 19 октября. Это решение остается в силе. Большинству школ рекомендуют проводить процесс удаленно, но если это невозможно, проводите лабораторные и практические занятия в классах.



Когда мы говорим об адаптации и борьбе с вирусами, не следует ограничивать базовые потребности граждан Грузии, таких как учеба в школе и работа детсадов.



— «Я получил соответствующие инструкции от Минобразования Грузии о действии протокола выского уровня безопасности», — сказал Георгий Гахария.



За последние 24 часа в Грузии было выявлено 919 новых случаев коронавируса, а общее количество подтвержденных случаев достигло 14,440.



Как сообщила журналистам заведующая закрытым [«боксированным»] отделением инфекционной больницы Марина Энделадзе, большая часть заболевших — 366 случаев — были выявлены в Тбилиси, а 286 — в Аджарии.





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