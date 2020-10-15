

Председателем Высшего совета юстиции избрана Нино Кадагидзе

15.10.2020 15:57





Председателем Высшего совета юстиции Грузии избрана председатель Верховного суда Грузии Нино Кадагидзе. Согласно органическому закону «Об общих судах», председатель избран из существующего состава Высшего совета юстиции. Кандидатуру Нино Кадагидзе поддержало большинство членов Совета. На эту позицию она назначена сроком на 4 года.



Более конкретно, кандидатуру Нино Кадагидзе поддержали судьи-члены Высшего совета юстиции: Ираклий Шенгелия, Реваз Надарая, Ираклий Бондаренко, Васил Мшвениерадзе, Тамар Ониани, Николоз Марсагишвили, Дмитрий Гвритишвили и Георгий Микаутадзе, а также несудейские члены: Леван Гзиришвили, Ирма Гелашвили, Тамар Гвамичава, Заза Харебадзе и Шота Кадагидзе.



Кандидатура Нино Кадагидзе не была поддержана лишь однин несудейским членом Совета – Нази Джанезашвили.



Напомним, что председатель Высшего совета юстиции, а также председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе покинула должность 2 августа 2018 года. Причиной ухода с поста Гвенетадзе назвала состояние здоровья и необходимость несколько месяцев лечиться за границей. До этого времени ее обязанности исполнял секретарь Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе.



Нино Гвенетадзе одновременно является председателем Верховного суда Грузии.









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