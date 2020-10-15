

Гахария: История Давид-Гареджи началась много лет назад и оппозиции следует спросить себя, почему расследование началось именно сейчас

15.10.2020 17:05





По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, история Давид-Гареджи началась много лет назад и оппозиции следует спросить себя, почему расследование началось именно сейчас.



Как сказал Гахария на брифинге, большой вклад в обострение вопроса монастырского комплекса Давид-Гареджи внесла оппозиция.



«История Давид-Гареджи началась не вчера, даже не месяц назад. История Давид-Гареджи началась много лет назад. Последняя вольна обострения началась год, полтора года назад, и в обострение этого вопроса внесла большой вклад именно та позиция, которая задает этот провокационный вопрос. Вопрос о том, почему именно сейчас, им следует задать себе», - заявил Гахария.



Что касается отношений с Азербайджаном, как отмечает Гахария, тема делимитации и демаркации границы двусторонняя и решится в результате переговоров с Азербайджаном.



«Азербайджан – наш сосед, друг и стратегический партнер, соответственно, любой вопрос, касающийся делимитации-демаркации границы, является двусторонней темой, которая решится в результате стратегического партнерства, дружбы и переговоров», - заявил Гахария.



Премьер также откликнулся на заявление бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили о том, что власть хочет обвинить его в продаже земель. Как заявляет Гахария, это дело является прерогативой следствия.



«Это полностью прерогатива следствия, в стране индульгенции нет ни у кого, тем более уголовное расследование для г-на Михеила Саакашвили будет не внове», - заявил Гахария.



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