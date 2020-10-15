

Гахария: Пусть никто не думает, что рост количества инфицированных прекратится

15.10.2020 17:06





На сегодняшний день никаких оснований думать о переносе выборов не существует. Такова официальная позиция. Мы управляем этим процессом, несмотря на то, что растет число инфицированных, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



По его же словам, никто не ждет того, что сократится количество инфицированных.



«Пусть никто не думает, что рост количества инфицированных прекратится. И ограничение работы ресторанов не остановит роста заражения, просто, этим мы может своевременно оказать воздействие на то, с какой скоростью увеличится количество. Это поможет нам контролировать эту скорость. Самые действенные инструменты – это ношение маски и соблюдение дистанции. Чем больше будет масок в городе и больше людей в масках в нашей стране, тем меньше будет распространения инфекции и смертности», - заявил Гахария.



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