

Ректор университета: Учитывая эпидем-ситуацию, считаю опасным начинать обучение в аудиториях

15.10.2020 17:25





Ректор Госуниверситета им. Ильи Чавчавадзе [«Илиауни»] видит угрозу в возобновлении 19 октября [оффлайн] учебного процесса в ВУЗах. У него возникли опасения из-за «сложившейся эпидемиологической ситуации» в Грузии.



По словам ректора, большинство университетов страны расположены в Тбилиси, а в аудитории сосредоточены студенты со всей Грузии. Следовательно, сложно сохранить физическую дистанцию между студентами и никакие правила не помогут профилактике превенции ковида:



«Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, считаю, что 19 октября очень опасно возобновлять занятия в ВУЗах. С какой бы администрацией университета я не разговаривал, все опасаются, что это может привести к еще большей вспышке эпидемии. Это и понятно — большинство университетов расположены в Тбилиси, и их аудитории представляют собой концентрацию студентов со всей Грузии. Как бы мы ни старались соблюсти физическую дистанцию, эта превентивная мера не будет достаточно эффективной», — сказал ректор Гига Зедания.



По его словам, эпидемия в Тбилиси разрослась настолько, что лучше продолжать обучение в университетах онлайн, что практикуется во многих странах мира:



«Разве дело не только в здоровье каждого из нас, но и в проявлении индивидуального самопожертвования — на кону здоровье наших близких и даже незнакомцев, для которых мы можем стать угрозой.



Не смогу дать экспертную оценку в области общественного здравоохранения, но думаю, что пока эпидемия в Тбилиис будет такой интенсивной и нарастающей, лучше продолжать обучение в университетах онлайн. Тем более, что это происходит сегодня во многих странах, потому что в целом университеты стали эпицентрами вспышки ковида во многих местах», — утверждает ректор.



Сегодня, 15 октября, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что решение властей о возобновлении учебного процесса в ВУЗах 19 октября не изменилось. По его словам, по возможности школам будет рекомендовано проводить этот процесс удаленно, но лабораторные и практические занятия будут проводиться в аудиториях.



За последние 24 часа в Грузии было выявлено 919 новых случаев коронавируса, а общее количество подтвержденных случаев достигло 14,440.



Как сообщила журналистам заведующая отделением инфекционной больницы Марина Энделадзе, большая часть заболевших — 366 случаев — были выявлены в Тбилиси, а 286 — в Аджарии.



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