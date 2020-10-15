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Анна Долидзе обвиняет «Грузинскую мечту» в слежке
15.10.2020 17:35
СОВА
Анна Долидзе требует начать расследование в отношении мажоритарного кандидата от «Грузинской мечты» Гии Вольского и обвиняет его в слежке. Долидзе и Вольский баллотируются в один и тот же столичный округ Дидубе Чугурети. По словам последней, именно это послужило поводом для незаконных наблюдений со стороны оппонента.
«Есть конкретные факты, конкретные фотографии людей, нанятых штабом Гии Вольского и «Грузинской мечтой» для наблюдения и фотографирования всех граждан, которые ходят на наши собрания», — сказал Долидзе.
Напомним, это не первое обвинение в адрес представителя партии власти, прозвучавшее сегодня. Ранее один из лидеров «Единого национального движения – Сила в единстве» Тамар Кордзая сообщила, что мажоритарный кандидат от партии власти в Абаше, Мартвили и Чкороцку Александр Моцерелия, пообещал построить церкви во всех трех населенных пунктах. Кордзая утверждает, что кандидат манипулирует религиозными чувствами граждан.
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