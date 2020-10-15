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Премьер отказывается от предвыборных дебатов
15.10.2020 19:57
Один из лидеров партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе примет участие в предвыборных дебатах на «Первом канале» Общественного вещателя Грузии (ОВГ). Эту информацию подтвердили изданию Netgazeti в пресс-службе партии.
Порядок партий, участвующих в дебатах, был определен ОВГ посредством жеребьевки.
15 октября в дебатах примут участие следующие партии: «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Гиорги Вашадзе — Стратегия Агмашенебели», «Движение за свободную Грузию», «Национально-демократическая партия».
Следует отметить, что Гиорги Вашадзе, лидер «Стратегии Агмашенебели» потребовал участия в телевизионных дебатах кандидата в премьеры от «Грузинской мечты» Гиоргия Гахария.
Однако сегодня стало известно, что вместо Гахария, от правящей партии выступит Мамука Мдинарадзе.
В связи с этим Вашадзе обвинил действующего премьера в попытке избежать прямых разговоров о проблемах и не желании отвечать на вопросы, потому что, у нет на них ответов. При этом он вновь призвал Гахария к участию в дебатах:
«Гиорги Гахария боится и уклоняется от ответов на вопросы, у него нет ответов на многие проблемы, которые мы имеем сегодня в стране, у него нет ответов на вопросы об украденных миллионах, которые команда «Грузинской мечты» сколачивающая деньги, загребает себе в карман, и он боится тех новых фактов, которые я публично озвучу сегодня в прямом эфире. Еще есть время до 22:30, и я жду Гиоргия Гахария на дебатах», — сказал Гиоргий Вашадзе.
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