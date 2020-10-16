

Выборочное тестирование педагогов школ и детских садов начнется со следующей недели

16.10.2020 11:51





По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, со следующей неделе в масштабе страны начнется т.н. рандомное, выборочное тестирование персонала школ и детских садов, в том числе педагогов.



Как заявил Гамкрелидзе, Минобразования и Национальный центр контроля заболеваний уже согласовали методику исследования.



По его словам, исследование 16% работников школ и детских садов будет проводиться раз в две недели.



«Мы согласовали методологию проведения т.н. рандомного тестирования учителей. Мы договорились, у какого процента следует брать данные, чтобы исследование было валидным. Думаем, что начнем с той недели, в понедельник или во вторник. Тестирование будет проведено во всех школах по принципу случайного отбора. Раз в две недели мы будем исследовать около 16%, так мы договорились. Мы охватим как частные, так и публичные школы в Тбилиси и регионах. Школы будут прикреплены к лабораториям. Как известно, тестирование в масштабе страны проводят 26 лабораторий», - сказал Гамкрелидзе.



На вопрос, повлияют ли данные, полученные в результате тестирования на решение, принятое в связи с продолжением учебного процесса, Гамкрелидзе отвечает, что тестирование проводится для того, чтобы получить данные масштаба циркуляции вируса в школах и детских садах.



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