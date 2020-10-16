

На выборах в Грузии избиратели дважды снимут маску

16.10.2020 13:29

СОВА



В ходе парламентских выборов 31 октября избирателям, прибывшим на участки, придется дважды на короткое время снять защитные маски. Это необходимо для идентификации личности. В случае отказа они не будут допущены к участию в выборах.



«Следует отметить, что ношение маски не требуется от лиц, испытывающих трудности по состоянию здоровья, что подтверждается медицинской справкой. Во всех остальных случаях лицо, имеющее право присутствовать на избирательном участке, не будет допущено к участку для голосования без маски», — говорится в заявлении ЦИК.



Напомним, Центральная избирательная комиссия Грузии приняла эпидемиологический протокол, регулирующий правила поведения на избирательных участках на парламентских выборах-2020. По сообщению ЦИК, при разработке постановления проводились консультации со всеми вовлеченными в процесс сторонами.



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