

Георгий Вашадзе еще раз призвал Георгия Гахария к участию дебатах

16.10.2020 14:21





Как заявляет лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе вчера в ходе дебатов против него 7 раз сказал ложь.



Георгий Вашадзе еще раз призвал премьер-министра Георгия Гахария к участию дебатах.



«В ходе вчерашних дебатов мы увидели много лжи, которой «Грузинская мечта» кормит общество. Гахария ушел от дебатов и не явился, вместо него пришел Мдинарадзе, который в ходе дебатов 7 раз сказал неправду. Первая ложь, что они, оказывается, создали рабочие места в стране. Я могу показать вам официальную статистику, что до коронавируса количество рабочих мест сократилось на 40 000. Сегодня говорят, что хотят опять пообещать людям, что создадут 200 000 рабочих мест, я уверен, что никто не проглотит эту ложь. Второе, оказывается, что у него, нет часов «Омега», это зарегистрировано в официальной декларации, именно так они богатеют, а люди беднеют.



У него нет ответа, почему у премьер-министра больше полумиллиона на депозите в долларах, и он заявляет, что мы должны доверять лари. Это их реальное лицо, и поэтому Гахария не пришел на дебаты, но осталось 14 дней, и я предлагаю ему: если не боишься, я готов прийти на любое место и показать ваше лицо. На этих выборах выбор прост - либо команда делающих деньги в лице «Грузинской мечты», либо команда делающих дело в лице «Стратегии Агмашенебели»», - заявил Вашадзе.



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