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Социальные работники требуют вакцинации от гриппа в рамках государственной программы


16.10.2020   14:33


По данным Профсоюза социальных работников, они не попали в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации против сезонного гриппа, утвержденный Центром общественного здравоохранения. Ранее ЦОЗ Грузии составил список приоритетов для вакцинации, где указаны риск-группы, наиболее подверженные заражению всеми видами ОРЗ — гриппа, ковида и т.п.

Соц.работники заявляют, что подвергаются высокому риску заражения вирусными инфекциями, и хотя их работодатели могут работать удаленно, для них личное общение зачастую имеет решающее значение из-за специфики деятельности:

«Социальные работники должны реагировать на случаи домашнего насилия, проблемы бездомных, получателей [гуманитарной] помощи, зачастую с проблемным здоровьем. Они также общаются напрямую с группами риска и подвергаются высокому риску заражения вирусом. С другой стороны, они сами могут стать источником распространения вируса [гриппа]», — сказано в заявлении.

Соответственно, Профсоюз социальных работников настоятельно призывает Минздрав Грузии и Национальный центр контроля заболеваний (NCDC) включить их в список лиц обязательных к вакцинации.

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