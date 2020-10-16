

Социальные работники требуют вакцинации от гриппа в рамках государственной программы

16.10.2020 14:33





По данным Профсоюза социальных работников, они не попали в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации против сезонного гриппа, утвержденный Центром общественного здравоохранения. Ранее ЦОЗ Грузии составил список приоритетов для вакцинации, где указаны риск-группы, наиболее подверженные заражению всеми видами ОРЗ — гриппа, ковида и т.п.



Соц.работники заявляют, что подвергаются высокому риску заражения вирусными инфекциями, и хотя их работодатели могут работать удаленно, для них личное общение зачастую имеет решающее значение из-за специфики деятельности:



«Социальные работники должны реагировать на случаи домашнего насилия, проблемы бездомных, получателей [гуманитарной] помощи, зачастую с проблемным здоровьем. Они также общаются напрямую с группами риска и подвергаются высокому риску заражения вирусом. С другой стороны, они сами могут стать источником распространения вируса [гриппа]», — сказано в заявлении.



Соответственно, Профсоюз социальных работников настоятельно призывает Минздрав Грузии и Национальный центр контроля заболеваний (NCDC) включить их в список лиц обязательных к вакцинации.



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