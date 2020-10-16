

Премьер: Нас впереди ждут очень токсичные две недели

16.10.2020 16:49





Нас впереди ждут две трудные недели, две очень токсичные недели, когда политики идут вообще на все и могут делать вещи, которые в обычной жизни могут нам показаться невообразимыми, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Гурии, представляя кандидата в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» в Озургети, Ланчхути и Чохатаури Васила Чигогидзе.



Премьер также заострил внимание на эпидемиологической ситуации в стране и отметил, что, несмотря на то, что страна успешно справилась с первой волной вируса, теперь страна перед новыми вызовами, и население, соблюдая правила, должно заботиться как о здоровье друг друга, так и каждом рабочем месте.



«Сегодня вызовы очень велики. Все мы видим, насколько это необычно, когда мы разговариваем друг с другом в масках, это напрямую связано и с экономическим кризисом. К сожалению, в последние дни в мире установлен антирекорд по количеству заражений, у нас также, все мы хорошо видим и волнуемся, что число инфицирований растет, особенно в Аджарии, Тбилиси и Имеретии. Это большой вызов, однако мы должны выиграть и в этой битве. Хотя мы успешно справились с эти вызовом на этапе первой волны, сейчас новые вызовы, и все мы должны понимать, что у нас есть ответственность перед нашей страной, и здесь нам нужно заботиться как о здоровье каждого человека, так и о каждом рабочем месте и завтрашнем дне экономики. Чтобы все это сделать вместе, разумеется, нам нужна победа 31 октября. Я уверен, что мы добьемся этой победы, но самое главное здесь, что эти тяжелые две недели, которые нам сейчас предстоят, очень токсичные две недели, когда политики идут на все и могут делать вещи, которые в обычной жизни могут нам показаться невообразимыми. Всему этому мы должны противопоставить спокойствие, мы должны победить в честной борьбе и достойно, достоинство - это наше величайшее достижение и справедливость. Поэтому, гурийцы, желаю победы в честной борьбе 31 октября», - сказал Гахария.



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