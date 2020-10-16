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Экс-президенту Франции предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе


16.10.2020   18:24


Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, передаёт газета Le Figaro со ссылкой на заявление главного государственного финансового прокурора. Политик подозревается в том, что получил деньги на избирательную кампанию от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Ранее ему уже были предъявлены по этому делу обвинения в коррупции.

Саркози подозревается в получении от Ливии 50 миллионов евро на финансирование президентской кампании 2007 года. Тогда ему удалось победить на президентских выборах, во втором туре он обошёл кандидата от социалистов Мари-Сеголен Руаяль.

Основные обвинения Саркози по этому делу были предъявлены ещё в 2018 году. Сам он их категорически отрицает, заявляя, что позиция следствия основывается только на словах Каддафи и его окружения.

16 октября Саркози опубликовал заявление в твиттере, в котором вновь настаивает на своей невиновности. "Я знаю, что правда рано или поздно восторжествует", – заявил он.

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