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Когда нет реанимационных ресурсов, страну следует закрыть - советник Генсека ООН
16.10.2020 18:28
Советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе заявляет, что из-за увеличения фактов ковид-инфицирования, поскольку система здравоохранения не располагает достаточными ресурсами коек, страну следует закрыть.
«Мы должны быть реалистами, когда говорим о системе здравоохранения и о здоровье. Нельзя, чтобы это была информация, полученная путем финансовых или политических манипуляций. Это должна быть информация, полученная на основе фактов, а факты вещь очень упрямая. Мы знаем, что, если в стране нет адекватного количества коек, страна закроется.
Альтернативное количество коек, а это не обычная кровать, к этой кровати должны прилагаться реаниматолог, медсестра, санитар и вспомогательный персонал, со своим оборудованием. В апреле министр сказал, что в стране может быть мобилизовано до 1200 коек. Не стоит забывать, что реанимации и так перегружены из-за больных с хроническими заболеваниями. Когда я слышу, что у нас будет 3 или 5 тысяч коек, я имею в виду реанимационные койки, а когда этого ресурса нет, что надо сделать, надо закрыть страну», - об этом на канале «Рустави 2» заявил советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе.
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