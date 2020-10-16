

Педагоги и воспитатели детских садов присоединились к «Единому национальному движению»

16.10.2020 18:31





Педагоги и воспитатели детских садов присоединяются к объединенной оппозиции. Об этом они сделали заявление в президентской библиотеке третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. По их словам, главной целью объединения является восстановление достоинства деятельности учителя и защита голосов всех граждан на выборах 2020 года.



«31 октября мы поддерживаем Объединенную оппозицию и Михеила Саакашвили, поскольку мы считаем, что сегодняшнее положение не отражает признания учителей, и мы доверяем команде, у которой уже был опыт, и мы верим, что именно эта команда оценит деятельность педагогов в будущем», - говорит Инга Гугава, представитель профсоюза работников образования.



Педагоги не раз становились жертвами предвыборных манипуляций, наиболее ярким примером этого является случай И. А. Керзая, педагога Зугдидской публичной школы № 6, когда после отказа в помощи на выборах, она была доведена до смерти.



Напомним, что 12 октября по политическим мотивам с работы была уволена директор Ксанской школы Додо Чоторлишвили, в результате чего она попала в больницу с признаками инфаркта.



Для справки, шесть директоров публичных школ Мцхета-Мтианети были уволены перед выборами по политическим мотивам, о том, что они потеряли работу, они узнали случайно.





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