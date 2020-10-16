

Кандидат в депутаты от «Лело» предлагает обсудить возможный перенос парламентских выборов

16.10.2020 20:01





Кандидат в мажоритарные депутаты от партии «Лело» в Ваке Леван Коберидзе выступает с инициативой проведения парламентских обсуждений по вопросу о том, насколько безопасными будут парламентские выборы в условиях пандемии.



По словам Коберидзе, как член комитета по здравоохранению и действующий депутат требует, чтобы в связи с создавшейся ситуацией состоялись публичные слушания в законодательном органе, в том числе с привлечением депутатов и представителей сферы здравоохранения.



«Должно быть обсуждение о том, можно ли провести выборы в безопасной среде, и общественность должна быть в этом убеждена. Обсуждение должно быть о том, как мы можем защитить избирателя в день выборов. Следует четко определить, что выборы должны пройти в таком положении, где явка будет обеспечена. Запуганное население устраивает правительство. Я требую, обсуждений о том, что выборы должны состоятся в безопасной среде, и если может возникнуть какая-либо опасность, это должно быть зафиксировано открыто. Одна партия не должна принимать решения по темам, когда эта тема касается всех. Один человек не может иметь мнения о том, нужно ли переносить выборы или нет. Это должно обсуждаться», — заявил Леван Коберидзе.





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