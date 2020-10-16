

Минздрав выясняет причину смерти 41-летней женщины в ковид-гостинице Батуми

16.10.2020 21:38





Для установления точных причин смерти 41-летней женщины с коронавирусом в ковид-гостинице Батуми продолжается исследование. Об этом сегодня заявила замглавы Минобразования Грузии Тамар Габуния.



Ирма Тетрадзе работала медсестрой в 4-й поликлинике Батуми. На прошлой неделе у нее был подтвержден COVID-19. Заболевание протекало бессимптомно. С 10 октября Тетрадзе оставалась под наблюдением врачей в гостиничном карантине – номере батумского отеля «Легенда».



Утром 15 октября родственники известили лечащего врача женщины о том, что они не могут связаться с Тетрадзе – женщина не отвечала на телефонные вызовы. После этого медперсонал явился в номер, где пациентку обнаружили мертвой.



«Что касается вчерашнего случая, по предварительным наблюдениям, налицо тромбоэмболическое осложнение, но расследование продолжается. Детали выяснятся после исследования», — заявила Габуния.



Она отметила, что врачи проходят специальные курсы для того, чтобы определить потенциальные риски при управлении пациентами с коронавирусом.



«Главное, чтобы врачи слишком не рисковали и не отпускали лечиться на дом тех, кому необходимо находится в стационаре», — добавила она.



В комментарии телеканалу «Мтавари» лечащий врач Тетрадзе Нино Кахидзе сообщила, что женщина не проинформировала ее о каких-либо хронических заболеваниях и патологиях. При этом она признала, что пациентка страдала от избыточного веса. Также Кахидзе знала, что молодая женщина лечилась от бесплодия.



Журналисты предполагают, что она принимала гормональные препараты. Не известно, могла ли наступить сметь из-за несовместимости этих лекарств с медикаментами от COVID-19. Кахидзе не говорит со СМИ о том, каким был курс лечения пациентки и какие препараты ей выдавали в ковид-отеле.



Замглавы Минздрава Грузии не исключила этого. Одновременно Габуния отметила, что до сих пор подобных случаев зафиксировано не было.



«Что касается качества медикаментов, мы используем лекарства, которые в основном есть на рынке Грузии… Эти медикаменты используются со всеми другими пациентами, результаты лечения налицо и инфекцией удается эффективно управлять», — сказала она.



Аджария — главный очаг распространения коронавируса в Грузии. Только за последние сутки в регионе зафиксировали 342 новых случая заражения. В настоящее время в ковид-гостиницах Аджарии размещены более 800 человек с минимальными симптомами коронавируса. Еще около 600 лечатся в стационарах, а более 1,2 тысячи — на дому.



Некоторые эксперты сферы здравоохранения считают, что реакция властей на вспышку в Аджарии была запоздалой. По их словам, следствием этого стала чрезмерная загруженность аджарских клиник и нехватка медиков. Оценка аджарского правительства диаметрально противоположная. Местные власти заявляют, что управлять COVID-19 им удается эффективно, а ресурсов для лечение пациентов достаточно.



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