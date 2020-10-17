

Кобахидзе: Разговоры о переносе выборов за две недели до выборов означают полную капитуляцию оппозиции

17.10.2020 13:54





«Мессиджи о переносе выборов за две недели до выборов означают полную капитуляцию оппозиции», — заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



«Когда мы говорим о политических субъектах, впавших в отчаяние, это является его еще одним проявлением. Вчера они попытались искусственно способствовать распространению вируса, это невероятное вредительство. К тому же была попытка внести вирус в районы, потому что людей на «маршрутках» свезли в Батуми, где большая концентрация вируса, а потом возвратили в другие районы. Это не что иное как вредительство. Второе выражение этого отчаяния — это капитуляция, которую означают эти заявления о переносе выборов. Естественно, что нет никаких оснований для переноса выборов», — сказал Ираклий Кобахидзе.



В то же время, по словам Кобахидзе, неправительственные организации также намекают на перенос сроков выборов.



«Все эти заявления являются выражением капитуляции одной и той же политической партии. Я видел определенные намеки бывших или нынешних руководителей т.н. неправительственных организаций — это выражение капитуляции той же политической силы. Выборы, конечно, состоятся 31 октября. Я призываю их, чем больше будет таких заявлений, тем больше людей увидят, что у них нет никакой надежды, и они не смогут сохранить даже те 12% и 3%, которые на сегодня есть у «Национального движения» и «Европейской Грузии», — заверил Ираклий Кобахидзе.





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