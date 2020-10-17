

Омбудсмен критикует правительство и оппозицию после многотысячного митинга в Батуми

17.10.2020 14:04





Народный защитник Грузии Нино Ломджария обвинила в безответственности организаторов масштабного предвыборного митинга оппозиционного объединения «Сила в единстве» в Батуми. Одновременно омбудсмен указывает, что именно по вине правительства Грузии в стране сложилась такая ситуация, когда избирательная кампания создала угрозу для здоровья граждан.



Накануне бывшая правящая партия «Единое национальное движение» вместе со своими единомышленниками по коалиции собрала несколько тысяч человек в столице Аджарии – регионе, который наиболее сильно пострадал от пандемии. Дистанцию участники митинга не соблюдали, только единицы использовали маски.



Дело в том, что законодательство не запрещает партиям проводить такие встречи, несмотря на рост заболеваемости COVID-19. По решению правительства, регуляции, принимаемые для предотвращения распространения вируса, не касаются избирательной кампании.



На своей странице в фейсбуке Ломджария рассуждает об опыте проведения выборов в демократических странах на фоне пандемии. Народный защитник приходит к выводу, что власти Грузии не смогли подготовиться к голосованию надлежащим образом и теперь для защиты здоровья людей требуются «непопулярные решения».



«В последние дни часто задаются вопросы о необходимости проведения выборов на фоне ухудшения пандемической ситуации. Рискуем ли мы общественным здоровьем и жизнями людей из-за проведения выборов в конкретные сроки?



Чтобы ответить, необходимо поставить следующий вопрос: «Могут или нет предвыборные мероприятия и день голосования стать угрозой еще большего распространения?»



Если посмотреть на международную практику, демократические страны в основном перенесли выборы на март и апрель, поскольку на фоне принятых запретов невозможно было проводить [предвыборные] кампании полноценно. Также в день выборов существовал высокий риск распространения болезни. Примеры – Великобритания, Польша, Италия.



Там, где выборы все же провели, были приняты меры безопасности – примерно такие же, как планирует принять наш ЦИК в день голосования. Тем не менее, основное отличие в том, что в этих странах было возможно проголосовать с использованием альтернативных средств: голосование онлайн, голосование по почте. Это помогло значительно снизить число избирателей на участках и риски распространения вируса. Примеры – Израиль, Южная Корея, Канада, Австралия, Германия.



Какая ситуация у нас? К сожалению, в нашей стране не существует возможности дистанционного голосования, что может привести к следующему:



а) перегруженность на входах в избирательные участки, что создаст высокий риск распространения вируса в масштабах всей страны;



б) в случае пассивности избирателей, показатели явки будут низкими.



Как Народный защитник, я беспокоюсь о том, что граждане могут отказаться от участия в выборах из-за своего здоровья или здоровья членов их семей. С одной стороны, это ограничение избирательного права отдельных слоев населения. Соответственно, создается угроза их неравного участия.



Что касается предвыборной кампании… В той ситуации, когда распространение достигло критического масштаба в регионе (например, в Батуми), оказалось возможным собрать тысячи человек без масок и без соблюдения дистанции. Я считаю это проявлением крайней безответственности со стороны организаторов и вижу в этом угрозу жизни и здоровью граждан. Во-вторых, [это указывает на то], что действующие в предвыборный период регуляции не могут обеспечить защиту жизней и здоровья граждан.



Государство обязано защищать жизни людей. Поэтому я считаю, что необходимо обеспечить как строгое выполнение установленных рекомендаций, так и введение новых правил безопасности.



Говоря коротко, в странах, где действуют строгие правила, общество ответственное, медицинский сектор более-менее подготовлен, существует возможности электронного голосования, проведение голосования возможно без последующего серьезного ухудшения ситуации. В условиях низкой гражданской ответственности, сложной ситуации в медицинском секторе, недостаточности регуляций и ненадлежащего контроля за их выполнением, что очевидно сегодня, мы оказываемся перед риском нарушения права на жизнь, как я считаю. Факт, что по этим вопросам нам необходимо больше квалифицированных, немотивированных политически обсуждений. Также необходимы непопулярные решения», — пишет она.



На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в Грузии бьет рекорды. Только за последние сутки инфицировано 958 человек. Между тем власти Грузии заявляют, что нет оснований для паники и ситуация под контролем, а парламентские выборы, намеченные на 31 октября пройдут в срок.





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