

Саакашвили: Митинг «Национального движения» в Батуми был масштабным и волнительным

17.10.2020 16:14





«Вчерашнее собрание «Национального движения» и Объединенной оппозиции в Батуми было масштабным и волнительным», — написал в Facebook бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.



«Несмотря на большие усилия, как будто ЕНД (Единое национальное движение) исчезла с радаров, партия, создавшая современную грузинскую государственность, возвращается с обновленными ресурсами. Вчерашняя многолюдная акция отражала дух победившей партии.



Что касается увязки угрозы распространения эпидемии со вчерашним митингом, то к увеличению числа инфицированных привело безответственное отношение властей. В то время, когда люди были заперты в своих домах со строжайшими запретами, они были обязаны позаботиться о второй волне рисков, чего они не сделали, и сейчас бесстыдно пытаются переложить ответственность на беззащитных людей.



Особо хочу отметить, что ЕНД продолжит предвыборную кампанию, хотя это будет происходить с соблюдением всех регуляций.



Давайте позаботимся о здоровье друг друга, позаботимся о нашей стране», — написал Михеил Саакашвили.





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