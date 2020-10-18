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МВД расследует инцидент в изблирательном штабе Хатии Деканоидзе


18.10.2020   13:34


МВД Грузии начало расследование инцидента, произшедшего в штабе кандидата в мажоритарные депутаты от «Единого национального движения» в Исанском районе Хатии Деканоидзе.

Как сообщают в МВД, расследование факта начато по статье 19-177 УК Грузии, что подразумевает попытку кражи.

По заявлению Хатии Деканоидзе, вчера поздно ночью в ее штаб незаконно проникли, чтобы, предположительно, установить аппаратуру для прослушивания.

Деканоидзе обвиняет СГБ в попытке установить в ее избирательном штабе подслушивающую аппаратуру и призывает МВД своевременно и тщательно расследовать этот факт.

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