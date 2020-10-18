

МВД расследует инцидент в изблирательном штабе Хатии Деканоидзе

18.10.2020 13:34





МВД Грузии начало расследование инцидента, произшедшего в штабе кандидата в мажоритарные депутаты от «Единого национального движения» в Исанском районе Хатии Деканоидзе.



Как сообщают в МВД, расследование факта начато по статье 19-177 УК Грузии, что подразумевает попытку кражи.



По заявлению Хатии Деканоидзе, вчера поздно ночью в ее штаб незаконно проникли, чтобы, предположительно, установить аппаратуру для прослушивания.



Деканоидзе обвиняет СГБ в попытке установить в ее избирательном штабе подслушивающую аппаратуру и призывает МВД своевременно и тщательно расследовать этот факт.



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